Люки с изображением Золотого моста устанавливают на дорогах Владивостока

На лице Светланской во Владивостоке устанавливают люки смотровых колодцев инженерных коммуникаций с изображением Золотого моста. Они выполнены из высокопрочного чугуна и считаются антивандальными – их закрепляют с помощью специального замка. Люки устанавливают на дорожном полотне и пешеходных зонах, которые ремонтируют в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства администрации города, люки изготовлены в Туле. Кроме главных своих функций – обеспечения доступа к инженерным и сантехническим коммуникациям, такие люки удовлетворяют требованиям современного города. Они имеют эстетичный вид и удобны в эксплуатации. При наезде на такой люк он не гремит и не вибрирует, так как его детали плотно подогнаны друг к другу и дорожному полотну.

Напомним, этим летом во Владивостоке идет ремонт 10 улиц. Подрядчики вместо конца сентября обещают уложиться к началу августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]