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Пчеловоды Приморья в панике: сезон медосбора под угрозой

Пчеловоды Приморья в панике: сезон медосбора под угрозой

Из-за низких температур воздуха и редкого солнца пасечники Приморья жалуются на отсутствие урожая. У некоторых пчеловодов даже начинается паника, сообщил «Вестям: Приморье» фермер Евгений Третьяков, из Яковлевского района.

По его словам, основной источник медосбора в Приморье липа, однако, цветение некоторых видов этого ценного дерева уже завершается, а многие пасечники ни разу не качали мед, поскольку липа не выделяет нектар, который собирают пчелы.

Причина такой картины - плохая погода, которая установилась на юге Дальнего Востока. Пчеловоды наблюдают, как пчелы из-за погоды отодвинули сроки сбора меда, сезон медосбора сместился практически на месяц.

И все же в некоторых районах края медосбор проходит хоть и без рекордов, но в обычном для этого времени года режиме. Так, средний ежедневный принос меда (5-7 килограмм в сутки) сохраняется в западных районов края.

А между тем, в ожидании начала медосбора пасечники Арсеньева вынуждены спасать пустившийся в бегство пчелиный рой. Впечатляющее видео, размещено в паблике @arstv


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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