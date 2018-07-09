Пчеловоды Приморья в панике: сезон медосбора под угрозой

Из-за низких температур воздуха и редкого солнца пасечники Приморья жалуются на отсутствие урожая. У некоторых пчеловодов даже начинается паника, сообщил «Вестям: Приморье» фермер Евгений Третьяков, из Яковлевского района.

По его словам, основной источник медосбора в Приморье липа, однако, цветение некоторых видов этого ценного дерева уже завершается, а многие пасечники ни разу не качали мед, поскольку липа не выделяет нектар, который собирают пчелы.

Причина такой картины - плохая погода, которая установилась на юге Дальнего Востока. Пчеловоды наблюдают, как пчелы из-за погоды отодвинули сроки сбора меда, сезон медосбора сместился практически на месяц.

И все же в некоторых районах края медосбор проходит хоть и без рекордов, но в обычном для этого времени года режиме. Так, средний ежедневный принос меда (5-7 килограмм в сутки) сохраняется в западных районов края.

А между тем, в ожидании начала медосбора пасечники Арсеньева вынуждены спасать пустившийся в бегство пчелиный рой. Впечатляющее видео, размещено в паблике @arstv

Публикация от АрсеньевТВ (@arstv) 9 Июл 2018 в 1:12 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]