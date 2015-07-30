Подпорную стену на Героев-Тихоокеанцев во Владивостоке отремонтируют до ноября

Подпорную стену возле дома № 24 на улице Героев-Тихоокеанцев во Владивостоке отремонтируют за 2,5 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы до 10 ноября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, подпорное сооружение на Героев-Тихоокеанцев, 24 давно нуждается в ремонте. Одни стеновые панели покрылись глубокими трещинами, другие начали осыпаться, а местами проглядывает металлический каркас. Пять бетонных конструкций вовсе накренились и могут рухнуть в любой момент.

Для определения подрядчика был проведен электронный аукцион, начальная цена контракта составила 3 428 548 рублей. Победителем стала компания «СК ПРАЙД», которая предложила выполнить весь комплекс работ по реконструкции подпорной стены за 2 574 000 рублей.

Согласно технической документации, рабочим разрешено повалить до 100 деревьев мягких пород диаметром стволов до 16 см возле подпорной стены, после чего им необходимо демонтировать и вывезти старые накренившиеся панели. Затем специалисты должны укрепить грунт, после чего начнется установка бетонных блоков нового подпорного сооружения.

Также в комплекс мероприятий входят земляные работы, огрунтовка и покрытие перхлорвиниловыми красками поверхности подпорной стены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]