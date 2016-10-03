Проливные дожди и ураганный ветер принесёт с собой тайфун "Мария" территориям, по которым пройдёт его путь

Сегодня, 10 июля, утром тайфун "Мария" находился в районе с координатами 23,4° с.ш. и 128,8° в.д. Накануне вихрь прошёл стадию максимального развития и стал заполняться, давление в центре выросло до 935 гПа.

Тайфун по-прежнему смещается на запад, северо-запад со скоростью около 30 км/ч, максимальный ветер вблизи центра 50 м/с. По последним расчётам траектория движения тайфуна почти не изменилась.

Он продолжит идти на запад, северо-запад.

Сегодня к вечеру тайфун "Мария" всей своей мощью обрушится на южные острова Рюкю, а ночью стихия захватит остров Тайвань. Пройдя на расстоянии около 100 км севернее острова, днём 11 июля вихрь подойдёт к юго-восточному побережью Китая, а затем выйдет на сушу, где и будет заполняться.

Проливные дожди и ураганный ветер принесёт с собой тайфун территориям, по которым пройдёт его путь.

Прямого влияния на погодные условия Приморского края тайфун "Мария" не окажет. Дожди в этот период могут пройти с фронтальными разделами, пришедшими с территории Китая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]