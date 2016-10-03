Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:06
  1

Проливные дожди и ураганный ветер принесёт с собой тайфун "Мария" территориям, по которым пройдёт его путь

Проливные дожди и ураганный ветер принесёт с собой тайфун

Фото: Примпогода.ру

Сегодня, 10 июля, утром тайфун "Мария" находился в районе с координатами 23,4° с.ш. и 128,8° в.д. Накануне вихрь прошёл стадию максимального развития и стал заполняться, давление в центре выросло до 935 гПа.

Тайфун по-прежнему смещается на запад, северо-запад со скоростью около 30 км/ч, максимальный ветер вблизи центра 50 м/с. По последним расчётам траектория движения тайфуна почти не изменилась.

Он продолжит идти на запад, северо-запад.

Сегодня к вечеру тайфун "Мария" всей своей мощью обрушится на южные острова Рюкю, а ночью стихия захватит остров Тайвань. Пройдя на расстоянии около 100 км севернее острова, днём 11 июля вихрь подойдёт к юго-восточному побережью Китая, а затем выйдет на сушу, где и будет заполняться.

Проливные дожди и ураганный ветер принесёт с собой тайфун территориям, по которым пройдёт его путь.

Прямого влияния на погодные условия Приморского края тайфун "Мария" не окажет. Дожди в этот период могут пройти с фронтальными разделами, пришедшими с территории Китая.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря