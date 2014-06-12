Длинномер и автобус столкнулись во Владивостоке
Утром 10 июля, около 11.00, в районе остановки «Катерная» во Владивостоке столкнулись автобус № 77 и длинномер Volvo. В результате ДТП никто не пострадал.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, по предварительной информации, водитель Volvo выезжал со второстепенной дороги и намеревался продолжить движение в сторону трассы Седанка—Патрокл. В этот момент в направлении острова Русский ехал пассажирский автобус № 77. В районе дома № 51 на улице Коммунаров автобус врезался в бок длинномера.
От удара у маршрутки вырвало переднюю дверь. В результате случившегося никто из людей не пострадал, пассажиры покинули салон.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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