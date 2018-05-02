Футбол! Этим словом последние три недели живет вся Россия. Чемпионат мира подходит концу и сейчас большинство болельщиков возвращаются домой. Приезжают и волонтеры, которые помогли организовать Мундиаль—2018. О мировом и приморском футболе — далее.

Сын в нападении, отец на воротах. Семья Коноваловых недавно вернулась с Чемпионата мира. У маленького Ромы океан впечатлений: города, стадионы, звезды футбола, задорные уругвайские болельщики, подарившие кепку. Но главное: он в живую увидел тот самый матч.

Роман Коновалов, житель города Владивосток: «Мне понравилось, как мы играли с испанцами. И Акинфеев круто отбил гол».

Евгений Коновалов, житель города Владивосток: «Это действительно грандиозный праздник. У меня, честно говоря, все еще так бурлит. Потому что мыслями я еще там. Победы — замечательно, но именно пришел большой праздник. Яркие болельщики со всего мира. Атмосфера дружелюбия. Все прекрасно организовано».

Организация чемпионата во многом легла на плечи волонтеров со всей России. Владивосток также высылал свою дружину добровольцев, которая уже вернулась домой. Сестренки-близняшки, Алена и Юля, рассказывают, как рушились стереотипы иностранных болельщиков, приехавших в нашу страну.

Алена и Юля Кременецкие, волонтеры Чемпионата мира по футболу—2018: «На самом деле очень многих удивляло. Когда они приезжали в Россию, у них были другие ожидания. Они немного с настороженностью ехали. А когда приехали обнаружили, что здесь интересная яркая страна, улыбчивые дружелюбные люди».

Поражали иностранцев и масштабы нашей Родины. Где находится Владивосток, знали, пожалуй, только наши соседи:

Ксения Козлова, председатель молодежной общественной организации «Волонтеры Приморья»: «Мы шутили, что японцы знают три города в России — Москва, Санкт-Петербург и Владивосток».

Мундиаль—2018 понемногу заканчивается, но футбол в России продолжает жить. В частности со дня на день стартует новый сезон ФНЛ. Глава региона Андрей Тарасенко встретился с игроками «Луча». Задача перед «желто-синими» — пробиться в Премьер-лигу. А за это в награду новая домашняя арена!

Андрей Тарасенко, губернатор Приморского края: «Будем сейчас строить большой стадион новый. Где нефтепровод. Проект есть, мы начали привязку к земле. Там будет на 15 тысяч мест. Примерно такой же как в Калининграде. Один в один».

Сергей Станчик, корреспондент: «Финал чемпионата мира владивостокцы увидят 16 июля. А уже на следующий день «Луч» на домашнем поле встретится с подмосковными «Химками». Достойное выступление нашей сборной подстегнуло интерес россиян к футболу. Так что будем надеяться, что в этом сезоне на стадионе «Динамо» больше не будет полупустых трибун».

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]