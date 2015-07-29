Анонс на 11 июля

11 июля в 19.00 во Владивостоке на треке стадиона «Авангард» (улица Капитана Шефнера, 2) состоится гонка командного чемпионата России по спидвею: «Восток» (Владивосток) – «Мега-Лада» (Тольятти).

11 июля с 9.00 до 12.00 в муниципальной библиотеке Владивостока «Бук» состоится лекция о трендах в кадровой работе «HR тренды и программы обучения и развития бизнеса».

11 июля с 15.00 до 17.00 во Владивостоке в конференц-зале Центра развития предпринимательства (ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL, 8 этаж, каб. 813) - встреча владивостокских бизнесменов и представителей Торговой палаты Корейской Народной Демократической Республики.

11 июля в 11.00 во владивостокском театре молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Аленький цветочек».

11 июля в 18.00 во владивостокском городском дворце детского творчества (Океанский пр-т, 43) – открытый урок по программированию.

11 июля в 18.00 во Владивостоке в церкви Святого Павла (Пушкинская, 14) – вечер исторического танца.

11 июля в 19.00 во Владивостоке на детской площадке на улице Героев-Тихоокеанцев, 20-б – праздник в рамках пятого сезона социального проекта «Детское счастье. Соседи».

11 июля – Всемирный день народонаселения.

11 июля – Всемирный день шоколада.

11 июля – День художника по свету (День светооператора).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]