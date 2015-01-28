Магазин с нелегальным алкоголем снесли во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Воровского, 24Б снесли киоск, где нелегально торговали алкоголем.

Как сообщили «Вести: Приморье» в краевом департаменте лицензирования и торговли, продажа алкоголя велась в нестационарном торговом объекте во Владивостоке на улице Воровского, 24Б.

В обороте находилось более 500 литров пива и пивных напитков. Предприниматель будет привлечен к административной ответственности, а сам нестационарный торговый объект снесен, его демонтаж уже начался.

Если ситуация с незаконной продажей алкоголя повторится, рецидивистам грозит уже уголовная ответственность.

Кроме того, специалисты департамента совместно с полицией изъяли из незаконного оборота 15 литров пива в поселке Угловом в магазине, расположенном в районе улицы Дзержинского, 1. Вся алкогольная продукция вывезена и помещена на склад временного хранения до принятия судом решения о ее уничтожении.

В департаменте лицензирования и торговли продолжает работать «горячая линия» по незаконной торговле алкоголем по телефону: 8 (423) 221-59-06. Позвонить на нее жители могут в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]