В Приморье можно безопасно отдыхать на 46 пляжах

Краевая межведомственная комиссия по приемке мест отдыха освидетельствовала еще семь мест отдыха в Приморье. Как сообщили в региональном департаменте гражданской защиты, по данным на вторник, 10 июля, приморцы и гости края могут безопасно отдыхать на 46 пляжах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Во Владивостоке:

– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);

– пляж «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (станция Санаторная);

– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);

– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);

– место массового отдыха ООО «Прибой» (маяк Токаревская кошка);

– пляж «Солнечный» (станция Садгород);

– место массового отдыха «Юбилейный» (спортивная гавань Амурского залива);

– место массового отдыха «Новый Аякс» (остров Русский, бухта Аякс);

– пляж детского центра «Океан» (бухта Емар Уссурийского залива);

– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар Уссурийского залива);

В Артеме:

– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж ООО «Торгово-строительная компания ОВС» (бухта Муравьиная, «Малая Тавайза»);

– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).

В Шкотовском районе:

– детский и взрослый открытые бассейны, большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» (Шкотовский район).

В Спасском районе и Спасске-Дальнем:

– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Горный» (Спасский район);

– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Родник здоровья» (село Калиновка городского округа Спасск-Дальний).

В Партизанском районе:

– пляж «Солнечный остров» (село Екатериновка, бухта Лашкевича);

– пляж базы отдыха «Лукоморье» (село Екатериновка, залив Восток, мыс Подосенова);

– пляж базы отдыха «Солнечный берег» (бухта Лашкевича).

В Уссурийском городском округе:

– два открытых водоема на базе отдыха «Берег детства» на Солдатском озере.

В Находкинском городском округе:

– пляж на базе «Золотой берег» (Врангель, Бухта Шепалова);

– пляж ООО «Бухта Отрада» (Находка, бухта Отрада);

– пляж базы отдыха «Триозерье» компании «Восточный порт» в поселке Врангель;

– пляж «Парус» (поселок Средний, бухта Средняя);

– пляж в бухте Рифовая (поселок Ливадия);

– пляж поселка Авангард;

– пляж базы отдыха «Морской бриз» (бухта Триозерье);

– пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосеновая);

– пляж ИП Подольский (озеро Ливадийское);

– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга» (бухта Рифовая).

В Ханкайском районе:

– пляж «Старт» ООО «Ханкайский» (село Новокачалинск);

– место массового отдыха ООО «Ханкай» (село Новокачалинск);

– место массового отдыха на базе отдыха «Ханка» (село Астраханка);

– место массового отдыха на базе «Лотос» (село Астраханка).

В Хасанком районе:

– пляж ООО «Бухта Троицы» (село Андреевка, бухта Троицы)

– пляж ИП Крапивин (село Андреевка);

– пляж «Золотые пески» (бухта Бойцмана);

– пляж ИП Солнышкина (село Андреевка);

– пляж ИП Штаницев (село Андреевка);

–пляж ИП Дзекан (село Андреевка).

В Кировском районе:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее).

Специалисты пояснили, что на всех прошедших освидетельствование пляжах есть спасательные посты, работают спасатели, исправны мостки и трапы для схода в воду, в местах купания обозначены безопасные границы заплыва. Кроме того, в этих местах отдыха в границах купания отсутствуют пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]