Новые автобусы подарили школам Приморья

Трем школам Приморья передали автобусы для перевозки детей. Новым транспортом образовательные учреждения районов обеспечили инвесторы.

Как сообщили в администрации края, четыре автобуса марки “КАВЗ 4238-55” вместимостью 35 человек инвесторы подарили школе имени Крушанова в селе Михайловка, школе села Каменушка Уссурийского городского округа и детско-юношеской спортивной школе “Патриот” поселка Кировский.

Все машины предназначены для перевозки детей, полностью соответствуют требованиям ГОСТа и оборудованы системой ГЛОНАСС. В салоне есть специальные полки для ранцев и рюкзаков, а также ремни безопасности, способные удержать ребенка в случае аварии или резкого торможения. Предусмотрены и сигнальные кнопки – они расположены под окнами в каждом ряду сидений на уровне чуть выше колен пассажиров. С их помощью дети могут попросить об остановке в пути. Рабочее место самого водителя оборудовано внутренними громкоговорящими установками. Дополнительная ступенька у двери поможет забраться даже самым маленьким пассажирам.

Еще одна компания передала школам Пожарского района два автобуса ПАЗ. Данные автомобили – категории «вездеход», специальной школьной модификации и рассчитаны на 22 посадочных места. Новые машины вышли на маршруты уже в конце мая.

Автобус школы №7 в селе Пожарское перевозит на занятия и обратно 20 учеников из совхоза Пожарский и села Никитовка. Он делает четыре рейса в день, протяженность которых более 25 километров. Автобус школы №8 в селе Губерово также перевозит 20 учащихся. Его маршрут проходит по селам Знаменка и Новостройка. Кроме того, этот транспорт использовали для доставки школьников на экзамены в Лучегорск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]