Новости Деловые новости Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:46
  0

«Дом плитки и сантехники «Апекс» предлагает практичные решения в ремонте. Видеорепортаж Ольги Артемовой и Кристины Радченко

«Дом плитки и сантехники «Апекс» предлагает практичные решения в ремонте

Сезоном, благоприятным для проведения строительных и ремонтных работ, традиционно считается летний период. Во Владивостоке компания «Дом плитки и сантехники «Апекс» предлагает большой ассортимент керамической плитки и керамогранита, мебели для ванной комнаты, сантехнику и сопутствующие аксессуары.

«Дом плитки и сантехники «Апекс» на Весенней во Владивостоке предлагает своим клиентам широкий выбор высококачественной продукции отечественных и зарубежных производителей. Ассортимент и цветовая палитра придется по вкусу самым требовательным заказчикам: мелкие и крупные форматы, хексы, пэтчворк и узоры, керамическое дерево и разнообразные ковры. Благодаря широкому выбору из такой плитки можно создавать красивые и практичные интерьеры.

Наджат Салиев, администратор: «У нас представлен широкий ассортимент лучших российских заводов и испанских, итальянских производителей, который придется по вкусу самому требовательному покупателю».

Сегодня керамическая плитка и керамогранит — это не только материал для отделки ванной комнаты и кухни, а также зала, гостиной, коридоров, спальни, лоджий и балконов. Керамическое дерево — практичный материал, который не впитывает влагу и отлично подходит для влажного климата. А керамические обои не боятся грибка.

Ксения Литвинова, покупатель: «Потрясающие интерьеры, великолепный продукт. Дизайнеры помогли мне подобрать и плитку, и сантехнику, и сделали просто потрясающее решение. Я очень довольна работать с профессионалами!»

Отдельно выделена дисконт-зона, товарный ряд которой представлен со скидками до 80%. «Дом плитки и сантехники «Апекс» на Весенней во Владивостоке — это лучшее практичное решение.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря