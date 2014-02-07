50 млн. руб. на компенсации детям-сиротам за наем жилья заложено в бюджете Приморья

Подписано постановление о компенсировании расходов по договору найма жилья для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в том числе, достигших 23-летнего возраста. На реализацию дополнительной меры социальной поддержки этой категории граждан в бюджете на 2018 год предусмотрели 50 миллионов рублей. Компенсировать расходы за съемное жилье можно с 1 января 2018 года.

В департаменте труда и социального развития Приморского края подчеркивают: выплата предоставляется до обеспечения жильем в рамках краевого законодательства.

Обязательным условием для получения компенсации является включение заявителя в список граждан, имеющих право на обеспечение жильем, либо наличие судебного решения. Право на компенсацию молодые люди получают при условии окончания образовательных учреждений или военной службы по призыву.

Размер компенсации составляет 5 тысяч рублей, если гражданин подлежит обеспечению жильем во Владивостокском городском округе. В остальных случаях ежемесячная выплата составляет 3 тысячи рублей.

Заявители вправе обратиться за предоставлением компенсации не позднее 1 апреля 2021 года.

Получить консультации и обратиться с заявлением по поводу выплаты, приморцы могут в территориальных отделах краевого департамента труда и соцзащиты по месту съемного жилья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]