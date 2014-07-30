Творческие коллективы Черниговского района готовятся к одному из главных событий в культурной жизни Приморья. В конце сентября в селе Черниговка пройдет ежегодный фестиваль современного любительского творчества «Черниговские родники». Как к нему готовятся вокальные и народные ансамбли?

Поющий коллектив из села Черниговка до сих пор не определился с творческим направлением. Мы и сами не знаем, кто мы - эстрадники, народники или исполнители авторской песни, признаются вокалисты. Беремся за все, к чему душа лежит.

Вячеслав Макаров, руководитель ансамбля: «Я люблю обрабатывать патриотические песни. Одной из наших больших побед была песня "За того парня", в гитарном варианте на пятиголосье я ее разложил, и мы с ней поехали по патриотическим фестивалям в Приморье. Везде у нас были гран-при».

Вячеслав Макаров днем учит детвору играть на гитаре в музыкальной школе, по вечерам руководит детским рок-ансамблем. Ну, а в свободное время - проводит кастинги для желающих петь в "Премьере". Голосистых и творческих личностей в Черниговке много, ну выбирают все-таки лучших. Так, за 10 лет вокалисты ансамбля стали одной дружной семьей.

Вячеслав Макаров, руководитель ансамбля: «С девчонками мы поем для души и для профессионализма. Хотя многие не имеют специального музыкального образования, кроме музыкальной школы. Главное, чтобы были слух, голос, и желание».

Известную всем советским зрителям песню из кинофильма "Весна на Заречной улице" "шлифуют" уже около года. Авторская обработка Вячеслава Макарова девчатам из ансамбля сразу пришлась по душе.

Оказывается, чтобы на одном дыхании "прожить" на сцене музыкальную балладу нужен не только слух и голос, но и полное взаимопонимание артистов.

Людмила Филоненко, участница ансамбля: «Я очень люблю эту песню, потому что мне нравится с детства этот замечательный фильм. И когда наш руководитель Вячеслав Макаров написал новую аранжировку к этой песне, счастью не было предела, и мы всем коллективом встретили новую обработку этой песни, разложили по партиям. Требовалось много труда, и у нас все-таки это получилось!»

У Татьяны Макаровой и личный, и творческий путь, как в задушевной песне, верно следует одному сценарию. В родном творческом коллективе она нашла не только отдушину, но и свою вторую половину. Шутит, что Вячеслав, руководитель "Премьеры", по совместительству еще и законный супруг.

Татьяна Макарова, участница ансамбля: «Мы уже не только коллектив, а маленькая семья. Все мы общаемся с мужьями, с детьми, все вместе выезжаем на природу, на море. В этом плане у нас полное доверие».

Самая молодая участница пришла в ансамбль не случайно. 20 лет назад Екатерина начала петь в детском коллективе "Вишенка", который здесь же, по соседству, готовится к концерту в черниговском Доме культуры.

Екатерина Скварник, участница ансамбля: «Ансамбль "Вишенка" лично для меня дал большую путевку в жизнь, потому что там воспитывались не только профессиональные качества: постановка голоса, как правильно вести себя на сцене, но это и моральный путь, эстетический. Мы много гастролировали и много для себя и для жизни взяли! Если творчество в крови изначально, то оно никуда не денется. Ты будешь искать любые пути и любые лазейки, но тебе захочется выплеска этих эмоций, захочется видеть лица людей, которым ты даришь свое творчество - это очень большой заряд энергии дает».

Когда выходишь на сцену, обязательно нужно смотреть в глаза зрителям. Тем, кому даришь свое творчество, говорят вокалисты. И если люди плачут или смеются слушая песни - это и есть лучшая награда для артиста.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]