Почти 25 тонн китайских овощей и фруктов не пустили в Приморье

В пункте пропуска Пограничный специалисты установили, что партия импортных овощей и фруктов частично заражена восточной плодожоркой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что заражению карантинным вредителем из общего объёма ввезенных фруктов подверглось 1,179 кг абрикосов.

По решению собственника груза, вся партия сельхозпродукции (общей массой 24,985 кг) возвращена в Китай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]