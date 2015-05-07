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Борис Кубай: "Погода подарит приморцам один день лета на этой неделе"

Приморье продолжает находится во власти циклона. Жители края уже потеряли надежду на теплое лето. И вот как глава Примгидромета Борис Кубай прокомментировал ситуацию с погодой в крае.

Борис Кубай, руководитель Приморского гидромета: "Мы надеемся, что к концу июля ситуация изменится. А на ближайшую неделю таких явных признаков нет. Единственное, что мы не исключаем, что в ближайшую субботу, может быть в пятницу, - один день лета".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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