"Вести: Приморье": Жители двух приморских сел остались без детского садика
В детский садик — за 17 километров! Жители села Виноградовка и соседней Ильмаковки в Анучинском районе остались без дошкольного учреждения. Здание — есть, садика — нет. А тем временем пик рождаемости в сельской глубинке никто не отменял.
Мария Малышева, житель с.Виноградовка: "Сказали, что нет средств. Обещали в 20-м году, но все неизвестно. Дети наши растут. У некоторых мамочек дети уже выросли и стали школьниками. Жалко, что такая деревня может вымереть со временем".
В администрации Анучинского района о проблеме знают. Ближайший хороший и работающий садик находится в Староварваровке, но вопрос доставки туда малышей так просто не решить.
Другие подробности — в сюжете Максима Каленника сегодня, 10 июля, в 21.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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