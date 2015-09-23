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В Уссурийском городском округе ремонтируют тротуары

В Уссурийском городском округе ремонтируют тротуары

Фото: Voshod-Solnca.ru

На 2018 год на восстановление пешеходных дорожек направлено почти 9,5 млн рублей. Новые тротуары уже появились на улицах Первая Шахтерская, Дальневосточная и на проспекте Блюхера. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

Подрядчики уже отремонтировали около 2 км пешеходных дорожек. Также на всех участках были проведены работы по водоотведению.

Скоро рабочие приступят к ремонту дорожного полотна на ул. Суворова от ул. Полушкина, 127 до ул. Воровского, с обустройством тротуара на четной стороне. Также после проведения аукциона начнется восстановление вымостки на улице Краснознаменной.

Если после проведения всех аукционов останутся средства, то в этом году также будет сделана пешеходная дорожка на улице Полушкина и частично на улице Ленина.

Отметим, в рамках муниципальной программы «Уссурийские дороги» в плане ремонта  на 2018 год – 7 автомобильных дорог, 6 тротуаров и 5 межквартальных проездов. На ремонт тротуаров в этом году направлено почти 9,5 млн рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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