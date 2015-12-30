Крохотный колонок-сирота спасен в Приморье

Научные сотрудники «Земли леопарда» доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных детеныша колонка, оставшегося без матери. Кроха в возрасте нескольких недель был обнаружен на автодороге между заповедником «Кедровая падь» и национальным парком «Земля леопарда».

Колонок — хищник семейства куньих из рода ласок и хорей, распространенный на юге Дальнего Востока и в Азии. Колонок предпочитает селиться в лесах, около рек и озер, но иногда их можно встретить и в населенных пунктах, где они питаются крысами и мышами. Вырастают колонки до 30 см, а длина хвоста у них составляет более половины тела — около 16,5 см.

Неожиданную находку сотрудникам «Земли леопарда» преподнесла девушка, оказавшаяся в районе нацпарка проездом. Маленький колонок размером с большой палец руки встретился ей мечущимся в одиночестве посередине дороги. Шел дождь и, возможно, кроху вынесло на асфальт грязевым потоком. Посадив малыша в рукавицу, девушка принесла его в лабораторию «Земли леопарда» в селе Барабаш.

«Мы впервые столкнулись с осиротевшим детенышем колонка, - рассказывает Виктор Сторожук, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда». – Было ясно, что этот зверек совсем молод, и еще не может добывать пищу самостоятельно. Поэтому мы приняли решение на время отправить его на реабилитацию к нашим коллегам. Надеемся, что вскоре он вернется на «Землю леопарда» в добром здравии».

По оценке специалистов Центра реабилитации «Центр «Тигр», кроха находится в хорошем физическом состоянии. Обычно в этом возрасте колонки ходят за матерью, которая добывает для них корм — мышей, птиц, лягушек и насекомых. Поэтому в Центре колонка обеспечили питанием в виде различного сырого мяса и «уже добытых» мышей.

«Колонок содержится в клетке, в которой уже сделал себе норку из сена, — говорит Екатерина Блидченко, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» и зоолог МРОО «Центр «Тигр». – Вероятно, у нас ему потребуется пробыть в Центре около двух недель, после чего он сможет самостоятельно добывать пищу, и мы выпустим его на волю. Надеемся, что до этого у нас получится провести для него пробную охоту на мышь».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]