Движение по мосту в Новолитовске вновь перекроют

В связи с ремонтными работами проезд для транспорта по мосту через реку Литовка, расположенного на автомобильной дороге Артем–Находка–порт Восточный, закроют в ночь с 10 на 11 июля.

Как пояснили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ограничение связано с необходимостью замены деревянного настила на проезжей части временного моста в Новолитовске.

«Работы будут проводиться с 20.00 вторника, 10 июля, до 8.00 среды, 11 июля. Движение транспортных средств в это время будет перекрыто», – сообщили в ведомстве.

Ораничение не распространяется на транспорт оперативных служб – машины полиции, скорой помощи и пожарных. Запрет также не коснется работы пассажирских автобусов.

Напомним, временная мостовая конструкция в поселке Новолитовск Партизанского района была возведена военными инженерами после того, как капитальный мост через реку Литовка пришел в негодность. Сейчас за счет краевых средств ведется строительство нового капитального мостового перехода. В данный момент строители уже приступили к бетонированию скважин опор моста. Планируется, что новое сооружение с двумя полосами для движения будет сдан в эксплуатацию в этом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]