Жители села Виноградовка и соседней Ильмаковки мечтают, чтобы им вернули детский сад. Его бывшее, капитальное железобетонное здание простаивает без дела уже 13 лет. А тем временем количество детей в двух селах сейчас приближается к полусотне.

- Садик был хороший, воспитатели были. Жалко, что его разобрали и развалили!

И в самом деле жалко! Алина Сатарова когда-то ходила в этот садик, а недавно сама стала мамой. Сейчас от садика остались воспоминания, пустующее здание и треск стекол под ногами.

Наталья Исаенко была заведующей детского сада «Дюймовочка». Он открылся в 1987-oм. Это были золотые годы в здешних местах - совхоз «Женьшень» обеспечивал работой жителей ближайших сел и на себе тащил всю социалку. В 2002-oм гремевшее на всю страну предприятие приказало долго жить. Еще через три года закрылась «Дюймовочка».

Наталья Исаенко, житель с.Виноградовка: «Это была столовая. Тут плиты стояли железные, красивые. Больно на это все смотреть. Тут зал был, утренники, художники приезжали и рисовали. Тут такие красивые картины были для детишек! Песни пели! И я с ними пела!»

Мария Уничева, житель с. Виноградовка: «Душа пела! Детей столько! Детские крики, смех. Мы белили, красили, убирали. Нас совхоз отправлял по наряду сюда».

Жители Виноградовки подсчитали - 27 детей у них и еще два десятка в соседней Ильмаковке. Они пишут во все инстанции с просьбой о реанимации «Дюймовочки».

Мария Малышева, житель с.Виноградовка: «Сказали, что нет средств. Обещали в 2020 году, но все неизвестно. Дети наши растут. У некоторых мамочек дети уже выросли и стали школьниками. Жалко, что такая деревня может вымереть со временем».

В администрации Анучинского района о проблеме знают. Ближайший хороший и работающий садик находится в Староварваровке, в 17-ти километрах, но вопрос доставки так просто не решить.

Андрей Янчук, заместитель главы администрации Анучинского района: «Оптимальный вариант - организовать подвоз детей, но у нас так зарегулированы детские перевозки, что категория до 6 лет вообще не прописана в регламенте. Вот в этом вся сложность. Не хочу обещать и обманывать - было бы просто, мы бы решили этот вопрос».

Решиться ли вопрос — никто сказать не может. Пока мамам из Виноградовки остается только с надеждой смотреть в пустые оконные проемы «Дюймовочки».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]