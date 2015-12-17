Приморский предприниматель спрятал арестованное пиво

Прокуратурой Хасанского района в ходе проверки исполнения законодательства об исполнительном производстве выявлены нарушения при хранении арестованной алкогольной продукции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В июле 2017 г. в отношении местного предпринимателя – гр-на Х., составлен протокол об административном правонарушении по факту незаконной продажи алкогольной продукции (свыше 1 тыс. бутылок пива). При этом на указанный товар был наложен арест.

По итогам судебного рассмотрения протокола предприниматель должен был заплатить штраф. Суд также постановил конфисковать алкоголь с последующим уничтожением.

Между тем, являясь ответственным хранителем арестованного имущества, предприниматель умышленно, из корыстной заинтересованности сокрыл его.

Так, он сообщил судебному приставу недостоверную информацию о том, что бутылки с алкогольной продукцией он переместил в кафе «Океан», которое в марте 2018 г. сгорело якобы вместе с находившимся там имуществом, подлежащим конфискации.

Между тем, опрошенные должностные лица государственного пожарного надзора опровергли факт нахождения на месте пожара указанной продукции.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения в отношении гр-на Х. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту либо подлежащего конфискации). Ход и результаты расследования дела находятся на контроле в прокуратуре района.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]