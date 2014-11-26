Sollers хочет наладить во Владивостоке выпуск батарей для электромобилей
Холдинг Sollers планирует локализовать в России производство американских литий-ионных батарей Ener для электромобилей. Соответствующее соглашение между Sollers и Ener Zet (входит в состав Ener) было подписано на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на всероссийский автомобильный портал Drom.ru.
«В рамках соглашения компания «Энер Зет» рассмотрит возможность размещения производства аккумуляторных батарей на промышленной площадке компании Sollers во Владивостоке», — отмечает пресс-служба российской компании.
Отмечается, что Sollers готова отвести под выпуск батарей площадку общей площадью около 6,5 тыс. кв. м во Владивостоке и рассмотреть возможность вхождения в капитал будущего предприятия по производству литий-ионных аккумуляторов. Также Sollers готова закупать тяговые батареи локального производства для будущих электромобилей российской сборки.
«Мы прогнозируем, что в течение нескольких лет в России, как и на всех крупнейших автомобильных рынках, начнется активное распространение транспорта с альтернативными источниками энергии, и основная доля рынка здесь будет приходиться именно на гибридные автомобили. Локальное производство аккумуляторных батарей должно создать основу глобальной конкуренции российского электротранспорта», — отметил генеральный директор Sollers Вадим Швецов.
Сейчас на производственных мощностях Sollers во Владивостоке выпускаются Mazda моделей 6, CX-5 и CX-9.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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