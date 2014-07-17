Депутаты приморского Заксобрания одобрил изменения пенсионного законодательства

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края 10 июля обсудили проекты федеральных законов "О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части создания налогового режима международных холдинговых компаний)", "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" и поддержали их. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Важность рассмотрения данных вопросов в том, что все они затрагивают интересы дальневосточников. Оживленную дискуссию, в частности, вызвало обсуждение проекта закона "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", который предусматривает создание специальных административных районов на территориях о. Русский в Приморском крае и о. Октябрьский в Калининградской области и регулирует правоотношения, возникающие в рамках их функционирования. Документ также предусматривает порядок осуществления административного управления на таких территориях, определяет требования к процедурам и критерии получения статуса резидента специального административного района.

Специальные административные районы создаются в целях формирования инвестиционно-привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и станут следующим шагом в развитии дальневосточных территорий.

Взаимосвязан с этим проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части создания налогового режима международных холдинговых компаний)». Он разработан в целях уточнения налогового режима для международных холдинговых компаний, что также важно для Приморья, где реализуются многие проекты с участием иностранных инвесторов.

Законопроект устанавливает особенности определения налоговой базы международными компаниями, зарегистрированными в порядке континуитета, наравне с иностранными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами Российской Федерации. В проекте закона предлагается установить специальные налоговые ставки: по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов; по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям (долям) международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями. Предлагается также установить, что к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) долей участия в уставном капитале российских и (или) иностранных организаций, а также акций российских и (или) иностранных организаций, применяется налоговая ставка 0 процентов. При этом такая ставка может быть применена только при соблюдении ряда установленных законопроектом условий.

Помимо этого, депутаты обсудили внесенный в Государственную Думу проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий". 21 депутат проголосовал за изменения, 8 – против.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]