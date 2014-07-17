Средний "квадрат" во Владивостоке вырос в цене на 5.5%
Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Владивостока составила 89 453 рублей. Это на 5,5% больше, чем в январе 2018 года, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на портал "МИР КВАРТИР". Это четвертое место по России. Средняя стоимость предложения на продажу квартиры в столице Приморья составляет 4676858 рублей(рост 7,5% по сравнению с началом года).
Самый дорогой, московский, «квадрат» «весит» в среднем 204 146 руб., это на 2,4% ниже, чем в начале года. В Санкт-Петербурге – ближайшем сопернике Москвы и серебряном призере рейтинга – квадратный метр с начала года подрос на 2% и достиг значения 108 109 рублей. Третье место по праву достается Сочи – 95 911 рублей за квадратный метр.
В исследование вошли квартиры вторичного рынка, за исключением элитного сегмента, в городах с населением более 300 тысяч человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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