Средний "квадрат" во Владивостоке вырос в цене на 5.5%

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Владивостока составила 89 453 рублей. Это на 5,5% больше, чем в январе 2018 года, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на портал "МИР КВАРТИР". Это четвертое место по России. Средняя стоимость предложения на продажу квартиры в столице Приморья составляет 4676858 рублей(рост 7,5% по сравнению с началом года).

Самый дорогой, московский, «квадрат» «весит» в среднем 204 146 руб., это на 2,4% ниже, чем в начале года. В Санкт-Петербурге – ближайшем сопернике Москвы и серебряном призере рейтинга – квадратный метр с начала года подрос на 2% и достиг значения 108 109 рублей. Третье место по праву достается Сочи – 95 911 рублей за квадратный метр.

В исследование вошли квартиры вторичного рынка, за исключением элитного сегмента, в городах с населением более 300 тысяч человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]