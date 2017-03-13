В Приморье может сорваться праздник День Бикина

Празднование Дня Бикина оказалось под вопросом в Приморье. В редакцию «Вестей: Приморье» пришло письмо от ФГБУ «Национальный парк «Бикин» о положении, которое сложилось в селе Красный Яр.

Приводим письмо: «Уже больше месяца ФГБУ «Национальный парк «Бикин» функционирует частично в «полевых» условиях: сотрудники не могут нормально вести документацию, выплачивать зарплату, осуществлять обязательные платежи. Все это происходит из-за того, что в конце мая в офисе нацпарка проверили обыск с грубыми нарушениями законодательства. Все важные документы изъяли представители ОМВД России по России по Пожарскому району. При этом работникам национального парка до сих пор не разрешили сделать полноценные копии. По факту – без изъятой документации, которую возвращать по всей видимости не собираются, учреждение может вскоре прекратить свою работу.

– Мало того, что обыск лично в моем кабинете проводили, когда я официально был в отпуске, сотрудники полиции взломали замок, вынесли оргтехнику, огромное количество документов, так теперь нам еще не отвечают нормально на наши запросы о ходе расследования, – рассказал директор ФГБУ «Национальной парк «Бикин» Алексей Кудрявцев. – Учреждение сейчас работает, мы стараемся оформлять все документы в соответствии с законодательством, стараемся вовремя выплачивать всем сотрудникам зарплату, но без изъятой документации нам долго не проработать. Там штатное расписание, должностные инструкции, бухгалтерские документы: мы бюджетное учреждение и должны хранить все это у себя, чтобы можно было отчитываться. Нам скоро могут начать выписывать штрафы просто за то, что у нас под рукой нет определенных бумаг.

Напомним, 30 мая в офисе нацпарка в пгт. Лучегорск сотрудники отдела экономической безопасности отдела полиции по Пожарскому району провели осмотр помещений, при этом они взломали двери и изъяли всю документацию на бумажных и электронных носителях.

Сейчас в учреждении работают 111 человек, 49 из них – из числа коренных малочисленных народов. Все сотрудники не знают, как работать дальше, и чего ждать от правоохранительных органов. И все это происходит на фоне подготовки к большому ежегодному празднику День Бикина, который в национальном парке планируют отпраздновать 3-5 августа. Правда, сейчас никто в учреждении не уверен в том, что праздник состоится.

Чтобы привлечь внимание к проблеме и в надежде положить конец полицейскому произволу, руководство нацпарка написало жалобу в адрес министру внутренних дел РФ, генерального прокурора РФ, председателя Следственного комитета РФ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]