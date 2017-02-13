Результаты опроса: мужчины тратят больше времени на обеденный перерыв, чем женщины

Служба исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter опросила приморцев на предмет обеденного времени и его организации и, выяснила особенности обеденных перерывов в различных профессиональных областях.

В результате опроса оказалось, что 71% специалистов обедают не чаще одного раза в течение рабочего дня. Среди представителей сферы обслуживания аналогичный показатель составляет 55%, в то время как 33% работников сферы обедают 2 раза и ещё 5% берут обеденный перерыв трижды за рабочий день.

Среди тех, кто обедает трижды в течение рабочего дня, 28% успевают уместить все три приёма пища в 30 минут обеденного перерыва, но чаще же три обеда занимают у соискателей от 30 до 60 минут — 43%. При этом чаще всего они приносят еду из дома — 39%, для 7% из них работодатель оплачивает питание.

Большинство топ-менеджеров обедают единожды 71%, дважды 15% и 3% три раза в течение рабочего дня. У начинающих специалистов аналогичные доли составляют 82%, 25% и 4%, у экспертов — 72%, 17% и 3%, соответственно.

Распределение по времени, затрачиваемому на обед — 43% респондентов успевают пообедать менее, чем за полчаса, ещё 49% тратят на обед от 30 минут до часа. Среди тех, кто обедает в одиночестве показатель затрачиваемого времени ниже, чем у компанейских респондентов: среди первых 49% укладываются в полчаса, среди обедающих в компании нескольких коллег — 37%. Также, что касается времени, больше половины топ-менеджеров (51%) тратят на обед меньше получаса при 43% тех, кто затрачивает от 30 минут до часа. Среди специалистов аналогичные доли составили 42% и 51%, практически зеркально.

Любопытно также распределение среди мужчин и женщин — до 30 минут тратят на обед 47% женщин и 40% мужчин, от 30 до 60 минут тратят 46% женщин и 52% мужчин.

Общая рабочая кухня: 45% респондентов отметили, что работодатель приобретает чай / кофе / сахар, ещё 15% отметили печенье и конфеты. Среди свободных ответов респондентов часто отмечается питьевая вода. В вопросе, какие продуктовые составляющие общей рабочей кухни работники считают обязательными — те же чай / кофе / сахар отметили 98%, печенье / конфеты, а также фрукты и овощи — 43% и 35%, соответственно.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 26 апреля по 8 мая 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]