Опасный сорняк вновь угрожает приморцам

Приморцев предупреждают об опасности: карантинный сорняк амброзия полыннолистная угрожает здоровью жителей края. Как сообщают специалисты, скоро наступит цветение амброзии, в это время растение выделяет много пыльцы. Во время цветения амброзия может вызывать тяжелые аллергии, оно опасно для тех, кто страдает астмой и другими подобными заболеваниями.

Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiforia — карантинный сорняк. Пыльца амброзии является сильным аллергеном. Растение по внешнему виду похоже на полынь обыкновенную и растет в садах, парках, на лугах, пастбищах, вдоль дорог. Распространяется семянками, которые могут сохранять всхожесть до 40 лет. Цветет в августе и в это время выделяет много пыльцы, плодоносит в сентябре.

Амброзия полыннолистная — опасное для здоровья людей растение. Ее пыльца является причиной возникновения многих аллергических заболеваний. Жителей края просят быть внимательными и осторожными: если вы заметили амброзию на своем участке, нужно немедленно удалять растения и сжигать их.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]