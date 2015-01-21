Офшор на острове Русский заработает осенью – Минэкономразвития
Специальный административный район (САР), который власти РФ рассматривают как альтернативу зарубежным офшорным зонам, заработает на острове Русский во Владивостоке в сентябре-октябре 2018 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
Напомним, российские власти обсуждают проект создания двух территорий со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьском в Калининграде и на острове Русский в Приморье – для помощи попавшим под санкции бизнесменам. Законопроект, разработанный Минэкономразвития, сейчас согласуется с профильными ведомствами. Принять его планируют в весеннюю сессию. По словам одного из чиновников, идея появилась уже давно, но о ней вспомнили с ужесточением американских санкций.
"Этот режим будет активирован в сентябре-октябре", – cказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, отвечая на вопрос о сроках начала работы специального административного района в Приморском крае.
Как полагает первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» и один из инициаторов проекта Виктор Пинский, приток инвестиций в САР на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский во Владивостоке может превысить $1 млрд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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