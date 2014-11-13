Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри России
Госдума единогласно приняла во вторник в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить роуминг на территории России. Инициативу внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в июне прошлого года депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, проект федерального закона вносит изменения в статью 54 закона "О связи" ("Оплата услуг связи"). Документом предлагается отменить "применение дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте", то есть национальный роуминг, наличие которого на сегодняшний день, по мнению разработчиков, "является избыточным".
Ранее профильный думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять предложенную справороссами новеллу в первом чтении.
В свою очередь правительство также поддержало законопроект, однако предложило ряд замечаний. Например, в заключении кабмина говорится о необходимости внести изменения не в 54-ю статью закона "О связи", как предлагают депутаты, а в статью 46 того же закона ("Обязанности операторов связи"), обязав "оператора связи на территории РФ устанавливать одинаковые условия оказания услуг абоненту" как в случаях, когда он находится в субъекте РФ, где ему и был выделен абонентский номер, так и за пределами этого субъекта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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