Новые доски уложили на новолитовском мосту в Приморье

Новые доски появились на мосту через реку Литовку.

Напомним, временная мостовая конструкция в поселке Новолитовск Партизанского района была возведена военными инженерами после того, как рухнул капитальный мост через реку Литовка. Строители уложили на мосту деревянное покрытие, которое очень быстро разрушилось под тяжестью проходящих большегрузов. Теперь оно наконец-то восстановлено. Однако, автомобилисты уже делают ставки, на сколько долго продержится новый деревянный настил.

Также напомним, что сейчас за счет краевых средств ведется строительство нового капитального мостового перехода. В данный момент строители уже приступили к бетонированию скважин опор моста. Планируется, что новое сооружение с двумя полосами для движения будет сдан в эксплуатацию в этом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]