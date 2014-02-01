Неизвестные порезали колеса и разбили стекло у автомобиля главы Славянки

Неизвестные порезали колеса и разбили стекло у автомобиля главы Славянского городского поселения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, инцидент зарегистрирован в дежурной части ОМВД по Хасанскому району. Глубокой ночью двое злоумышленников покусились на автомобиль, припаркованный у дома по ул. Блюхера, 20. У "Тойоты Вензы" разбили переднее и заднее стекла, а также порезали колеса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]