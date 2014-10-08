"Кровавую Луну" смогут наблюдать россияне в конце июля

В грядущую пятницу, 13 июля, произойдёт новолуние и частное затмение Солнца, сообщили астрономы Московского Планетария.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", Луна закроет третью часть светила. Затмение начнётся в 04.48 (по московскому времени) на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а завершится в 07.14 между Новой Зеландией и Антарктидой.

Необычное явление можно будет разглядеть с территории Австралии (в окрестностях Мельбурна и на острове Тасмания), а также Антарктиды (неподалёку от побережья Земли Адели). Но жителям Северного полушария оно, увы, будет недоступно.

Зато россияне смогут пронаблюдать за появлением в небе «кровавой» Луны — это случится в ночь с 27 на 28 июля. Тогда сойдутся сразу два редких астрономических явления — затмение Луны и Великое противостояние Марса. Он приблизится к Земле на максимально возможное расстояние. Красная планета будет видна в небе в виде яркой точки.

Отметим, что частное затмение Солнца станет вторым из трёх, которые ожидаются в 2018 году — первое произошло 15 февраля, третье грядёт 11 августа. Оно будет хорошо видно лишь из приполярных областей полушарий. Однако и некоторым жителям России в этот день удасться понаблюдать сумрак в утренние часы. Затмение продлится всего 15 минут: с 09.21 по 09.36. Лучший обзор будет в Воркуте — Луна скроет 29% солнца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]