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Новые для России виды грибов-животных обнаружены на «Земле леопарда»

Новые для России виды грибов-животных обнаружены на «Земле леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Четыре новых грибообразных организма впервые обнаружены в России. Выявленные на «Земле леопарда» в Приморье виды относятся к миксомицетам – существам, которые на разных стадиях развития похожи то на грибы, то на животных. Авторы открытия – специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова.

Исследование видового разнообразия миксомицетов проводилось в заповеднике «Кедровая падь», который входит в состав ФГБУ «Земля леопарда». Во время экспедиций специалисты-микологи собирали здесь для анализа сотни полевых образцов, в том числе кору деревьев, кустарников и лиан, на которых живут эти грибообразные организмы. Затем, в лаборатории, они наблюдали за прорастанием покоящихся стадий и определяли виды отобранных миксомицетов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда», среди десятков определенных видов специалистам МГУ удалось выявить четыре вида миксомицетов, которые ранее не были обнаружены в России, и в нашей стране были впервые найдены именно на территории «Земли леопарда». Один из них, Stemonaria rufipes (Стемонария красноногая), оказался особенно редким: Приморье стало всего третьим местом такой находки в мире после Японии и Коста-Рики. 

Миксомицеты – одноклеточные животные, родственные почвенным амебам. Размножаются они почти как грибы – спорами, поэтому их называют грибообразными организмами. Эти необычные организмы стоят на рубеже между растительным и животным царствами, в связи с чем миксомицеты иногда называют «грибы-животные».  

Новые данные имеют большую ценность для науки. Ученых миксомицеты интересуют по многим причинам. Хотя у них нет мозга и органов чувств, они могут медленно ползать в поисках пищи, «шагать», непрестанно меняя свою форму. Более того: эти удивительные организмы умеют находить выходы из лабиринтов, решать головоломки и обучаться.

Полностью завершить обработку собранных материалов специалисты планируют в 2019 году.

Эксперты отмечают, что открытие новых для России видов грибообразных организмов на территории «Земли леопарда» – знаменательное событие. Это вновь напоминает, насколько уникально это место, ведь помимо редчайших животных и растений здесь живут даже такие удивительные организмы, некоторые виды которых пока не встречались в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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