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В Приморье прогнозируют сильные дожди

В Приморье прогнозируют сильные дожди

Фото: "Мистика в жизни"

Сегодня, 11 июля, в Приморском крае ожидается по-летнему жаркая погода. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", столбики термометров поднимутся до +26…+32 °C, на побережье на 1–3 градуса ниже. Но уже в ближайшие сутки погода в крае изменится. Атмосферное давление начнёт падать. С приближением активных фронтальных разделов ночью на западе края начнутся дожди, и в течение дня они распространятся на большую часть Приморья, их интенсивность увеличится. Ночью температурный фон останется без изменений, а днём понизится.

Во Владивостоке сегодня утром ещё отмечался туман, но днём будет солнечно. Столбики термометров поднимутся до +20…+23 °C, в пригороде до +26 °C. Среднесуточная температура воздуха вернётся в климатические рамки. Ближайшей ночью в городе начнётся дождь, днём не исключён сильный. Ночь станет теплее на 1–3 градуса, а день на 2–4 градуса прохладнее, чем сегодня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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