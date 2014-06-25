Пловец Виталий Оботин завоевал шесть золотых медалей на Чемпионате Европы

С 1 по 7 июля в городе Люблин (Польша) прошел Чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха. В соревнованиях в составе сборной России выступал известный приморский пловец, многократный чемпион мира и Сурдлимпийских игр Виталий Оботин.

По результатам чемпионата спортсмен завоевал шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. «Золотыми» для него стали дистанции 200 и 400 метров смешанным стилем, а также эстафеты 4х200 и 4х100 метров вольным стилем, 4х100 метров смешанным стилем и смешанная эстафета 4х100 метров вольным стилем. «Серебро» взял на дистанции 50 метров на спине и «бронзу» – в 100-метровке на спине.

Как сообщил «Вестям: Приморье» наставник спортсмена, заслуженный тренер России Дмитрий Перепелица, Виталий серьезно готовился к этим соревнованиям и успешно реализовал все тренерские установки.

В дальнейших планах у Виталия Оботина выступления на Чемпионате мира, но это уже в следующем году, а также новый подготовительный цикл подготовки к следующим Сурдлимпийским играм, которые могут состояться не в 2021 году, а на год раньше – в 2020-м. Международные Паралимпийский и Сурдлимпийский комитеты подписали меморандум об объединении Игр. Вполне возможно, что приморский спортсмен будет представлять Россию на предстоящих летних Паралимпийских играх в японском Токио-2020.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]