Анонс на 12 июля

12 июля в 12.00 на официальном сайте администрации Приморского края пройдет онлайн-конференция, посвященная основному этапу государственной итоговой аттестации.

12-18 июля г. Владивосток, учебный корпус №1 МГУ им. Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50а). Этап Кубка России по шахматам среди спортсменов младше 9 лет и до 15 лет. Открытие 12 июля в 14.30. Начало соревнований ежедневно с 10.00.

12 июля — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]