Партия морепродуктов с кишечной палочкой обнаружена на рыбзаводе в Приморье

Специалисты Приморской ветеринарной лаборатории обнаружили кишечную палочку в партии морепродуктов рыбоперерабатывающего предприятия Владивостока.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, бактерии группы кишечной палочки сотрудники лаборатории обнаружили в пробах партии пресервов мидий подкопченных в масле весом 34 кг и партии подкопченной нерки весом 12 кг.

Кроме этого, в обеих партиях в 60 раз превышен допустимый уровень общей бактериальной обсемененности.

Это, по данным специалистов, говорит о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукта и его хранении.

Продукция признана не соответствующей требованиям ГОСТа.

Информацию об этом краевой Россельхознадзор внес в государственные реестры и передал в центральный аппарат Россельхознадзора, а также заинтересованным ведомствам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]