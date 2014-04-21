Партия морепродуктов с кишечной палочкой обнаружена на рыбзаводе в Приморье
Специалисты Приморской ветеринарной лаборатории обнаружили кишечную палочку в партии морепродуктов рыбоперерабатывающего предприятия Владивостока.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, бактерии группы кишечной палочки сотрудники лаборатории обнаружили в пробах партии пресервов мидий подкопченных в масле весом 34 кг и партии подкопченной нерки весом 12 кг.
Кроме этого, в обеих партиях в 60 раз превышен допустимый уровень общей бактериальной обсемененности.
Это, по данным специалистов, говорит о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукта и его хранении.
Продукция признана не соответствующей требованиям ГОСТа.
Информацию об этом краевой Россельхознадзор внес в государственные реестры и передал в центральный аппарат Россельхознадзора, а также заинтересованным ведомствам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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