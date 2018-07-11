Лобовое столкновение эвакуатора и легкового автомобиля произошло во Владивостоке
Серьезное ДТП произошло во Владивостоке на объездной по ул. Днепровской. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, в ДТП есть пострадавшие, их госпитализировали врачи скорой, которые незамедлительно прибыли на место аварии. Также последствия ДТП устраняют спасатели. Кроме того, им пришлось выгибать искореженный от сильного удара кузов, чтобы достать пострадавших.
Как рассказывают очевидцы, водитель легковушки обогнал их, еще две машины и на встречной полосе врезался лоб в лоб в эвакуатор.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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