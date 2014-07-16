Приморские пчеловоды бьют тревогу. Из-за низких температур и редкого солнца они рискуют остаться без мёда. Сезон сбора под угрозой. У некоторых пасечников даже начинается паника.

Глухая тайга за несколько десятков километров от Арсеньева. На этой точке установлена одна из многочисленных в Приморье пасек. И сейчас здесь полным ходом идет медосбор. На таких лесных пасеках добывают знаменитый, чистый липовый мед. К сожалению, сейчас сбор этого сладкого лакомства идет не так хорошо, как в прошлые годы. О причинах медового кризиса расскажет один из самых известных в крае пчеловодов Андрей Сколов.

Андрей Сколов, пчеловод: «Медосбор не так хорошо идет в этом году, как обычно. Помешала погода. Были холодные ночи, днем дожди. Когда низкая температура, липа гораздо хуже выделяет нектар... На 1 улей раньше мы получали около 50 кг меда, сейчас - около 30».

К сожалению, низкие температуры - это не единственные причины плохого медосбора. В крае активно вырубается липа. А это главный источник нектара приморских пчел. Кроме того, в современных реалиях торговать медом не всегда выгодно. Но пасечники уверяют, они и в этом году не оставят приморцев без столь любимого ими вкусного и полезного лакомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]