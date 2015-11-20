«Дома» для реабилитации птиц собираются строить в Приморье. Видеорепортаж Полины Паньковой
Вольеры для реабилитации птиц собираются построить в центре по спасению хищных животных в селе Алексеевка. К специалистам все чаще стали попадать травмированные пернатые, а также птенцы, оставшиеся без матери. Но чтобы реализовать задуманное, необходимо больше полумиллиона рублей.
Совенок по кличке Арсений сегодня удачно поохотился. Для этого специалисты по-особому оборудовали вольер и запустили в него мелкого грызуна. Эксперимент удался. А ведь еще недавно птенца обыкновенной неясыти выкармливали из пинцета, спасая от голода.
Полина Панькова, корреспондент: «Эта сова живет в центре реабилитации примерно полтора месяца. Его принесли сюда маленьким птенцом. Люди спасли его по ошибке. Думали, что справятся самостоятельно. Но пришлось обращаться к специалистам».
Люди нашли его на земле и подумали, что птенец выпал из гнезда. Так Арсений стал сиротой. Теперь активно тренирует навыки охоты и полета, чтобы снова оказаться в дикой природе. В отличие от него, второй постоялец центра реабилитации отсюда уже никогда не улетит. У этого черного ворона врожденная патология — он практически слепой.
Екатерина Блидченко, зоолог МРОО «Центр «Тигр»: «Если бы он остался в природе, наверное, он должен был погибнуть в результате естественного отбора, но он упал на капот машины человека, а человек понимает, что теперь несет ответственность за него».
В этом году это уже десятая спасенная птица в центре реабилитации. За это время здесь были и хищные грифы и белоплечие орланы — после лечения всех удалось выпустить.
Зоолог Екатерина Блидченко уверена, пернатых также нужно реабилитировать — они занимают важное место в пищевой цепи и вообще экологии. Но центр рассчитан только на спасение амурских тигров и медведей. Все свои ресурсы, в том числе гранты, они могут тратить только на редких животных.
Екатерина Блидченко, зоолог МРОО «Центр «Тигр»: «Работа с птицами — это другое новое направление, на которое совсем нет финансирования. Понятно, что краснокнижные звери поддерживаются государством, не краснокнижные — менее поддерживаются, но и у тех, и у других есть проблемы, и их как-то надо решать».
Чтобы решить проблему, объявили сбор средств в интернете. На собранные деньги построят специальный летный вольер — в нем пернатые смогут расправить крылья и заново учиться летать. Подобной реабилитацией занимаются только в западных регионах страны.
Пока же птицы, прошедшие лечение, сидят в клетках, хоть и просторных. По предварительным данным, стоимость проекта — около 700 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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