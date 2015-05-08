Бывшие работники "Радиоприбора" просят главу Приморья помочь вернуть им долги по зарплате

Бывшие работники обанкротившегося завода "Радиоприбор" во Владивостоке, более двух лет ждут выплаты долгов по зарплате.

"Просим вас принять меры в решении вопроса выплаты долгов по зарплате бывшим работникам ОАО "Радиоприбор", накопившимся с октября 2015 по ноябрь 2016 года, а также окончательному расчету по выплаты выходных пособий, отпускных", - говорится в тексте обращения к главе Приморского края Андрею Тарасенко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток", под обращением подписались около 150 человек. Уже состоялось несколько продаж имущества "Радиоприбора", а люди деньги не получили, не считая небольших сумм - некоторым было выплачено всего по несколько рублей.

По данным представителей инициативной группы, долги бывшим рабочим завода составляют 380 млн руб.

Сложившуюся ситуацию представители инициативной группы рассчитывают в ближайшее время обсудить с властями края.

Напомним, "Радиоприбор" - в прошлом одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. На его базе трудились около 1,2 тыс. человек. Долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства компании по выводу из оборота денежных средств. В результате завод был одним из крупнейших должников по зарплате в регионе. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело. В настоящее время на базе "Радиоприбора" создан новый производственный комплекс - филиал Дубненского машиностроительного завода. "Радиоприбор" проходит процедуру банкротства. В феврале 2018 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам завода от продажи имущества компании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]