Прямой авиарейс связал Владивосток и китайский Цицикар
Китайская China Express Airlines начала выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в г.Цицикар (КНР). Рейсы выполняются с частотой три раза в неделю на воздушном судне Bombardier CRJ-900.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", китайское направление (из аэропорта Владивосток) постоянно развивается. За июнь 2018 года прирост на рейсах в Китай и Юго-Восточную Азию составил 17%. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 китайскими городами. Вскоре также планируется возобновление рейса в еще один китайский город Муданьцзян.
Цицикар расположен на западе провинции Хэйлунцзян, на левом берегу реки Нэньцзян, в 288 км к северо-западу от города Харбин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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