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Завод по переработке минтая построят в Приморье

Завод по переработке минтая построят в Приморье

Фото: foodinformer.ru

В ТОР «Большой Камень» появится завод по переработке минтая. Инвестиции в проект составят более 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Проект реализуется в рамках закрепления инвестиционных квот под строительство береговых объектов по переработке рыбной продукции, рассказал управляющий компании, которая строит завод.

Строительство завода по переработке минтая с логистическим комплексом уже идет. Мощность завода – более 110 тонн готовой продукции в сутки. Общий объем инвестиций в эти проекты составит более 3,5 миллиардов рублей, будет создано 1,6 тысяч рабочих мест.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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