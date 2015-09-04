Завод по переработке минтая построят в Приморье
В ТОР «Большой Камень» появится завод по переработке минтая. Инвестиции в проект составят более 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Проект реализуется в рамках закрепления инвестиционных квот под строительство береговых объектов по переработке рыбной продукции, рассказал управляющий компании, которая строит завод.
Строительство завода по переработке минтая с логистическим комплексом уже идет. Мощность завода – более 110 тонн готовой продукции в сутки. Общий объем инвестиций в эти проекты составит более 3,5 миллиардов рублей, будет создано 1,6 тысяч рабочих мест.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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