Владивостокцы, проживающие на Эгершельде, жалуются на «осадное положение»

Жители Эгершельда каждый день стоят в пробках, пытаясь уехать из дома или попасть домой. Причиной тому – многочисленные ремонтные работы абсолютно на каждой улице, по которой можно хоть как-то протиснуться на полуостров. На Бестужева ремонтируют дорогу, в районе Лейтенанта Шмидта – теплотрассу, а на Арсеньева строят водопроводную камеру.

Как сообщает "Вести: Приморье" со сылкой на Vl.ru, временные неудобства, которые приносит каждый дорожный ремонт, превратились для жителей Эгершельда в ежедневный кошмар. Люди часами стоят в пробках, лавируя между кучами щебня, бетонными плитами, сигнальными лентами и предупреждающими дорожными знаками.

На Бестужева сняли верхний слой асфальта – тут идет капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Ремонт начался 10 мая и сначала не доставлял дорожному движению почти никаких неудобств. Плохо было пешеходам, которые из-за разрытых тротуаров передвигались по проезжей части и подвергали себя опасности. Но для этого и установили дорожные знаки, предупреждающие о ремонтных работах. А две недели назад рабочие приступили к ремонту проезжей части. С дороги на всем протяжении ремонтируемого участка сняли верхний слой асфальта, оставив торчащие люки. Правда, начались дожди, поэтому ремонт встал. А вместе с ремонтом встало и все дорожное движение. Жители Эгершельда теперь часами стоят в пробках. В социальных сетях делятся впечатлениями: полтора часа от Покровского парка до гриль-бара; два часа от «Дальпресса» до концертного комплекса.

И если раньше водители могли как-то проехать дворами, то и последние пути к отступлению оказались отрезанными. В районе яхт-клуба «Семь футов» продолжается ремонт теплосетей. Жители окрестных домов не только сидят без горячей воды, но и передвигаются в одну полосу, потому что вторую вдоль Станюковича, 3 раскопали. Это, кстати, единственный участок, на котором можно встретить рабочих.

Никого, кроме забора, нет на многострадальном участке от Станюковича, 28 до Станюковича, 37. Здесь ООО «Каскад-Строй» целых два месяца собирается ремонтировать дорогу. Забор установили, ворота и временный проезд закрыли, но работы так и не начались. А проезд между тем закрыт до 1 сентября.

Несколько дней назад раскопали проезд по 1-й Морской и Арсеньева. Здесь устанавливали водопроводную камеру, из-за чего весь проезд оказался недоступным для автомобилистов. Сейчас 1-ю Морскую закопали, а вот Арсеньева – нет. Проезд осуществляется в одну полосу. Рабочих там тоже нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]