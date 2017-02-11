Свыше 400 автомобилистов Владивостока привлечены к ответственности за парковку на газонах

С начала года свыше 400 владельцев автомобилей привлечены к административной ответственности за парковку транспортного средства на газонах. На сегодняшний день общая сумма наложенных штрафов составляет более полумиллиона рублей. Напомним, парковка и стоянка автомобилей на газонах запрещены муниципальным правовым актом № 212-МПА «Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений во Владивостоке».

После самовольно организованных стоянок на придомовых территориях газоны и клумбы, высаженные собственниками домов, практически не подаются восстановлению. А стоимость восстановления одного квадратного метра газона на общественной территории составляет более полутора тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа. В соответствии со ст. 7.21 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» штраф составляет для физических лиц от 1 до 3 тыс. руб., должностных – от 5 до 10 тыс. руб., юридических – от 50 до 80 тыс. руб.

Для оперативного пресечения правонарушений и последующего принятия мер горожане могут направлять свои обращения об автомобилистах-нарушителях на официальный сайт Управления МВД России по Приморскому краю 25.мвд.рф. В разделе «Прием обращений» необходимо выбрать подразделение, на территории которого совершено административное правонарушение, в данном случае это «УМВД России по г. Владивостоку».

Также в случае обнаружения незаконной парковки владивостокцы могут направлять свои обращения на официальный сайт администрации Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]