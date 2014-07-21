Жители Владивостока на неделю останутся без горячей воды

С 11 по 18 июля специалисты проведут замену паропровода в районе улицы Фадеева во Владивостоке. В рамках ремонтных работ будут заменены головные участники теплотрасс с увеличением диаметра труб, что в дальнейшем положительно отразится на гидравлическом режиме и даст возможность дополнительного подключения потребителей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

В связи с заменой паропровода от горячего водоснабжения на неделю будет отключена часть домов в Первомайском и Ленинском районах Владивостока:

40 лет ВЛКСМ: 2;

50 лет ВЛКСМ: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26б, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32;

Вилкова: 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б;

Владикавказская: 1;

Вязовая: 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

Героев Хасана: 4, 6, 7, 10, 12;

Горийская: 1;

Гризадубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12;

Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30;

Запорожская: 2, 4, 6;

Интернациональная: 51;

Каплунова: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;

Коммунаров: 14;

Кузнецова: 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 1, 92;

Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Нарвская: 6;

Невельского: 1, 11, 13, 15, 17;

Никифорова: 37;

Окатовая: 1а, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14у, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21;

Полярная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 7в, 7г, 9;

Сафонова: 24, 26, 30, 32, 33, 34, 37, 39;

Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;

Спиридонова: 15, 34, 42, 44;

Терешковой: 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

Харьковская: 1, 3, 6, 9, 11;

Часовитина: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]