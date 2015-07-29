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Прокуратура: Школьная гардеробщица дарила внукам украденные телефоны

Прокуратура: Школьная гардеробщица дарила внукам украденные телефоны

Фото: AndroidInsider.ru

Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-ки Я., которая обвиняется в совершении двух краж. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии органа предварительного расследования, преступления совершены в период, когда фигурантка работала в одной из школ  Находкинского городского округа гардеробщиком.

Так, в июне 2017г., из одного из кабинетов школы женщина похитила смартфон стоимостью свыше 7,5 тыс. рублей и подарила его своей внучке.

В феврале 2018г., находясь в раздевалке учебного заведения, увидев выпавший из куртки учащегося смартфон (стоимостью 8,5 тыс. рублей), воспользовалась данным фактом и похитила его. Украденное мобильное устройство она подарила своему внуку, пояснив, что нашла его.

Оба мобильных устройства были обнаружены позднее с помощью системы поиска телефонов по IMEI. Фигурантка вину в содеянном признала в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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