Прокуратура: Школьная гардеробщица дарила внукам украденные телефоны
Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-ки Я., которая обвиняется в совершении двух краж. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии органа предварительного расследования, преступления совершены в период, когда фигурантка работала в одной из школ Находкинского городского округа гардеробщиком.
Так, в июне 2017г., из одного из кабинетов школы женщина похитила смартфон стоимостью свыше 7,5 тыс. рублей и подарила его своей внучке.
В феврале 2018г., находясь в раздевалке учебного заведения, увидев выпавший из куртки учащегося смартфон (стоимостью 8,5 тыс. рублей), воспользовалась данным фактом и похитила его. Украденное мобильное устройство она подарила своему внуку, пояснив, что нашла его.
Оба мобильных устройства были обнаружены позднее с помощью системы поиска телефонов по IMEI. Фигурантка вину в содеянном признала в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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