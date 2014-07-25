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Во Владивостоке ожидается сильный дождь

Во Владивостоке ожидается сильный дождь

Фото: Известия

Единая дежурная диспетчерская служба и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета завтра, 12 июля, в краевой столице ожидается дождь, временами сильный, с количеством 15-35 мм за 12 часов и менее. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.

В случае выпадения значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ. Это может вызвать подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Сообщения о возникших нарушениях в работе городского хозяйства будут приниматься для принятия мер дежурным диспетчером ЕДДС Владивостока по телефону 2-222-333.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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