В России ужесточат наказания для водителей, нарушающих правила безопасности на железнодорожных переездах. Госдума приняла проект соответствующих поправок, но уже сегодня по всему Приморью проходит предупредительные акции безопасности. Железнодорожники лично вышли на переезды.

Остановись до переезда, чтобы не перечеркнуть свою жизнь! При скорости всего 70 километров час грузовой состав будет тормозить целый километр. Шансов на спасение практически нет.

Алексей Феденев, и.о. начальника Владивостокского отдела инфраструктуры ДВЖД: «Водитель КАМАЗа выехал на переезд при запрещающем сигнале перед пассажирским поездом. Бригада пыталась экстренно тормозить, водитель КАМАЗа погиб, погиб помощник машиниста, машинист в тяжелом состоянии. К счастью, пассажиры не пострадали».

К счастью, легкие пассажирские вагоны не опрокинулись, остались на рельсах. А ведь могло быть и хуже.

Госдума готовит законопроект. Тем, кто решится проскочить переезд на запрещающий знак, придется раскошелиться на пять тысяч рублей. Правда, это только в том случае, если в живых останутся. Автомобилисты, осознано или нет, все чаще выезжают на железную дорогу. С начала года уже 9 ЧП на переездах и двое погибших.

Валерия Денисенко, инженер Владивостокского территориального управления инфраструктуры ДВЖД: «На этом переезде произошел вопиющий случай. Группа молодых людей вылетела на переезд и заблокировала движения всего транспорта. Много поездов было задержано, благо обошлось без жертв».

Во Владивостоке 35 переездов, в крае их сотни. Сезон летних маршрутов в самом разгаре. Машин на дорогах больше и поездов на рельсах тоже. Поэтому сегодня водителям и пешеходам железнодорожники в очередной раз вручают памятки с призывом остановиться до переезда. Не рискуйте, иначе, расплата за нарушение правил может стать последней.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]