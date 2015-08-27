Новые жители поселились во Владивостоке. Теперь водные просторы края, правда, всего лишь в вольере приморского океанариума, изучают пингвины Гумбольдта. Как птицы проходят акклиматизацию и чем удивляют сотрудников океанариума?

Это пингвин по кличке Пятнышко. Так в океанариуме его прозвали за необычный окрас на животике. Пока что это рабочее имя — скоро всем шестерым пингвинам дадут официальные клички, выбранные приморцами. А вот подплывает его возлюбленная. У нее имени пока тоже нет, но орнитологи ее выделяют. Эта самочка здесь главная. Именно она собирает своих товарищей на прием пищи и руководит ими в воде.

Шестеро пингвинят только привыкают к своему новому дому, но уже создают пары. Это значит, что здесь им комфортно.

Мирослава Сабуцкая, ведущий специалист отдела орнитологии дельфинария Приморского океанариума: «Это экваториальные пингвины, они не совсем холодолюбивые, их естественная среда обитания — это побережье Чили и Перу. Привезли к нам их еще зимой. Они прошли успешный карантин в научно-адаптационном корпусе нашего океанариума, и буквально две недели назад мы переселили их на экспозицию».

Пингвины Гумбольдта — краснокнижные животные. В естественной среде обитания их осталось чуть больше 30 тысяч. И с каждым годом численность уменьшается. Поэтому новые жители Владивостока выращены в питомнике. Они приехали к нам из Чехии.

Мирослава Сабуцкая, ведущий специалист отдела орнитологии дельфинария Приморского океанариума: «Это пингвин такой у нас самый шустрый. Мы называем его Чайкой, потому что он выплывает быстрее всех, хватает рыбу и убегает».

Эти пингвины — настоящие гурманы. Едят они только целую мелкую рыбу. Меню полностью дальневосточное — корюшка и мойва. Аппетит, к слову, у них тоже отменный. За несколько месяцев каждый пингвин набрал по килограмму.

О потомстве орнитологи пока не думают. Пингвинам всего полтора года. Но впереди у них еще долгая жизнь. В искусственной среде обитания эти птицы могут прожить до 30 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]